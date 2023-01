Colpo di scena | FTX pronta a ripartire?

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dal collasso alle ipotesi di risurrezione, FTX non smette di far parlare di sé. Il brutto anatroccolo del settore fintech è pronto a trasformarsi in araba fenice? A riferire la clamorosa indiscrezione è il “The Wall Street Journal”, che rivela le ambizioni di John J. Ray III, avvocato americano specializzato in fallimenti, che da commissario liquidatore potrebbe diventare l’artefice di un vero e proprio miracolo. I mercati hanno reagito positivamente ai rumours, con il valore del token dell’exchange, $FTT, in deciso rialzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.