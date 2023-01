Colpo di Scena al Gf Vip | La Vippona è Incinta… Le Confessioni Intime!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Notizia shock al Grande fratello Vip. Una delle concorrenti, poche ore fa, ha richiesto un test di gravidanza. C’è quindi il fondato sospetto che qualcuna delle gieffine sia incinta. Se fosse così, si avvererebbe il sogno di Sonia Bruganelli che, in tempi non sospetti, aveva dichiarato di voler vedere una donna in dolce attesa all’interno del reality. Ma chi é lache potrebbe essere incinta? Ecco i dettagli sulla vicenda! Antonella Fiordelisi chiede un test di gravidanza: sarà davvero incinta?dial Gf Vip. Una concorrente ha espresso il timore di essere rimasta incinta. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Fiordelisi. Sì, proprio la fidanzata di Edoardo Donnamaria, parlando con Nikita Pelizon, ha espresso le sue preoccupazioni su una possibile gravidanza. Pare che la Fiordelisi abbia pure chiesto alla produzione ...