Colomba | “Come vincere contro il Napoli? Ho un mio criterio”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Francorisponde alla domanda susi puòilche ha un suoFrancosi è espresso sule sulla Serie A ai microfoni di 1 Station Radio: “Pensieri sulla lotta retrocessione? Al momento sembra tutto deciso, ma poi se si considera l’esempio della Salernitana nella passata stagione, allora tutto può essere ribaltato. La Cremonese appare in difficoltà, ma il Verona e la Sampdoria possono salvarsi, anche se sarà complicato raggiungere l’obiettivo. Per quanto concerne il Sassuolo, ha vissuto momenti di estrema difficoltà. Ma è ancora tutto in gioco, proprio perché le squadre non stanno rispettando i pronostici. Gli scaligeri hanno avuto un impatto devastante negli ultimi anni, ma attualmente stanno vivendo ...

AreaNapoli.it

... "Non ho l'età (per amarti)" con Patricia Carli nel 1964; "Dioti amo" con Domenico Modugno ... "Senza pietà" nel 1999 Nilla Pizzi : "Grazie dei fiori" nel 1951; "Vola" nel 1952 Enrico ...... una luce splendida discese dal cielo e unasi posò sul capo di Fabiano. I fedeli, certi ... " San Sebastiano, martire, che, originario di Milano, venne a Roma,riferisce sant'Ambrogio, al ... Colomba: 'Come si batte il Napoli Ho un mio criterio da allenatore di provincia' Colomba ha poi aggiunto: "Possibile atteggiamento della Salernitana con il Napoli Come fare per ottenere punti contro gli uomini di Spalletti Ho un mio criterio, anche se ho sempre allenato in ...Con un'ordinanza firmata dal dirigente Gennaro Santamaria, è stata disposta, per la giornata di domani sabato 21 gennaio, la chiusura anticipata del ...