Colomba | Assenza Kvara? Credo che Elmas possa sostituirlo nel migliore dei modi | il Napoli è una grande squadra

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Franco, allenatore, è intervenuto a "1 Footbal Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Pensieri sulla lotta retrocessione? "Al momento sembra tutto deciso, ma poi se si considera l'esempio della Salernitana nella passata stagione, allora tutto può essere ribaltato. La Cremonese appare in difficoltà, ma il Verona e la Sampdoria possono salvarsi, anche se sarà complicato raggiungere l'obiettivo. Per quanto concerne il Sassuolo, ha vissuto momenti di estrema difficoltà. Ma è ancora tutto in gioco, proprio perché le squadre non stanno rispettando i pronostici. Gli scaligeri hanno avuto un impatto devastante negli ultimi anni, ma attualmente stanno vivendo una fase molto delicata". Possibili scelte di Spalletti in vista della Salernitana? "Sarà Luciano a fare le proprie valutazioni, sta dimostrando di avere unaadeguata per ...