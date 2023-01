Coingas | il Pm chiede la condanna di Ghinelli | Macrì e altri 5 imputati - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Dura requisitoria del procuratore Rossi: tra le richieste 6 anni all'ex presidente di Estra e 2 anni e 2 mesi al sindaco, dei quali un anno e mezzo per abuso d'ufficio ...A Macrì è contestato il reato di concorso in corruzione e abuso di ufficio; abuso d'ufficio anche per l'ex primo cittadino ...