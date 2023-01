CNR di Pisa | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Neuroscienze diha indetto unPubblico per selezionare 1 Figura Professionale comeIIIin Ambito PNRR, il Candidato idoneo sarà assegnato alla sede di Milano. Per questa Posizione é previsto inquadramento con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Posizioni Aperte.com si impegna costantemente per dare informazioni, quanto più dettagliate possibile, riguardo alle possibilità di lavoro presenti nella Nazione. Da nord a sud tutto quello che devi sapere per affrontare con serenità i dubbi quotidiani. Seguici anche sui Social, iscriviti alla nostra pagina Facebook e troverai le risposte che cerchi e possibilità di lavoro che non immaginavi. Bando diSi avvisa che l'Istituto di ...