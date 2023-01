Clinica convenzionata rifiuta il ricovero di un paziente perché “senza fissa dimora e analfabeta”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Unaun”. Succede a Palermo. A denunciare il fatto è la Fp Cgil Palermo, che parla di “gravissimo atto di discriminazione” e chiede al presidente della Regione, Renato Schifani, di avviare un’indagine – ci sarà un’ispezione dell’assessorato competente – per accertare i fatti “violazioni così gravi di rango costituzionale non debbano più succedere”. La vicenda riguarda un clochard 67enne con un femore rotto a causa di un incidente automobilistico, che era stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Palermo dove è rimasto per alcune ore in barella. Terminate le visite il medico ha disposto ilprima ...