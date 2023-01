Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt in testa | +325 su Kilde

Sky Sport

Vincent Kriechmayr vince la discesa maschile di Kitzbuehel , valida per ladel Mondo 2022/2023 di sci alpino. Gara pazzesca dell'austriaco, che fa segnare ottimi tempi ... Di seguito la...... raggiungendo la compagna di squadra Federica Brignone in cima alla speciale, oltre ad aver messo in archivio anche il 45esimo podio indel mondo. Alle sue spalle la slovena Ilka ... Sci, Goggia vince la discesa a Cortina: sono 21 vittorie in Coppa del Mondo Sofia Goggia ha vinto la prima discesa libera di Cortina d’Ampezzo e campeggia in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. La fuoriclasse bergamasca ha vinto quattro gare in stagione ...Arriva a Cortina d’Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera di Sofia Goggia in Coppa del Mondo. Il trionfo dell'azzurra arriva in 1.33.47, e certifica la sua supremazia in ...