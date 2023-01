Repubblica Roma

5 () istruttori di categoria 'C1' - riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ... Termine di presentazione della domanda: dal 21 gennaio 2023 alle18 del 20 febbraio 2023.Tra gli altri disagi, inpaesi della Barbagia Mandrolisai - Gadoni, Desulo, Tonara, Aritzo e Belvì - la corrente è mancata per oltre dodici. Le nevicate hanno infatti causato l'... Cinque ore nell'uragano: la traversata da incubo del traghetto Ponza-Formia Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 8°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 5 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con ...In media solo una persona su quattro ricoverata in un reparto di salute mentale dopo un evento acuto ha ricevuto una visita psichiatrica entro le due settimane dalla presa in carico ...