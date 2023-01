Cinema | trent’anni senza Audrey Hepburn | una delle più grandi attrici della storia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Impossibile dimenticare la sofisticata ragazza in tubino nero di Givenchy, incorniciato da fili di perle e diamanti sulla scollatura, che sbocconcella un croissant davanti alla vetrina di una nota gioielleria in una New York semideserta all’alba. È Holly Golightly, il personaggio che trasformain un mitotografia mondiale nel film “Colazione da Tiffany”, nato dalla penna di Truman Capote e portato sullo schermo da Blake Edwards., stile ed eleganza Un’attricetempo, icona assoluta di stile ed eleganza, che adalla morte avvenuta il 20 gennaio 1993 a Tolochenaz, in Svizzera, dove risiedeva, è più che mai viva anche grazie ai social network che l’hanno fatta riscoprire alle generazioni più ...