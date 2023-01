Cinema | JLo e Ben Afflek fuggirono a Las Vegas prima del matrimonio per ' troppo stress' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen. (Adnkronos) -delle loro nozze in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono fuggiti a Las. Ora l'attrice e cantante rivela che la decisione spontanea fu derivata "dallodella pianificazione del". Lo riporta il sito specializzato 'The Hollywood Reporter', ricordando che lo scorso luglio, Lopez e Affleck hanno annunciato pubblicamente di essere volati a Lasper sposarsi, con la Lopez che aveva condiviso i dettagli della giornata nella sua newsletter, On the JLo. "Così, con i migliori testimoni che si possano immaginare, un vestito di un vecchio film e una giacca dell'armadio di Ben, abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo scambiati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita", scrisse la Lopez all'epoca. La decisione, ...