Ciclone Thor si scatena in tutta Italia | neve anche in pianura | la situazione

iLMeteo.it

Pieno inverno in Italia con il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali con ilin piena azione almeno fino alla fine del mese. Tanta la neve caduta in montagna, qualche incertezza in più sulle città di pianura del Nord con fiocchi timidi nascosti tra la pioggia. Ma ...Sarà un venerdì da tregenda sui mari italiani a causa dell'approfondimento delche, oltre al gelo e alla neve di cui abbiamo parlato sul Giornale.it , nella giornata odierna causerà venti fortissimi che raggiungeranno un'intensità da uragano . Cosa succede sui ... Meteo diretta: ciclone Thor sempre più cattivo, tra poco nubifragi, neve e venti da uragano su mezza Italia Ciclone Thor: il maltempo si scatena in tutta Italia, investita dal freddo polare. Quali sono le regioni in allerta.Pieno inverno in Italia con il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali: il Ciclone Thor è in piena azione e ci accompagnerà almeno fino alla fine del mese. Tanta la neve caduta in mont ...