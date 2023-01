Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven | la Spagna potrebbe incoronare due nuovi campioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Penultimo appuntamento dideldia Benidorm, in. Siamo ormai vicinissimi alla chiusura della stagione a due ruote su terra e fango; tra la città iberica e Besancon si deciderà chi sarà il successore di Eli Iserbyt nell’appuntamento iridato. Due gare che preparano il terreno anche per il Mondiale di Hoogerheide, e infatti tutti i migliori saranno pronti a darsi battaglia. Non è un caso che i tre grandi interpreti delsiano tutti presenti nella startlist. Il belga Wout Van Aert era in condizioni strepitose prima di questa pausa, avendo vinto sei delle ultime sette gare disputate; la sua ‘nemesi’ Mathieu van der Poel era apparso in estrema difficoltà fisica soprattutto a, dove aveva accusato problemi alla schiena. Ci sarà anche Tom ...