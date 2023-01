Ciclista investito e ucciso da un furgone | Francesco aveva perso il padre poche settimane fa

IL GIORNO

Unè morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 7 tra Laterza (Taranto) e Matera. L'uomo è statomentre era in sella e percorreva un tratto di strada al ...Sfortuna ha voluto che sull'altra corsia era presente un altro camion , dunque il conducente del veicolo che ha travolto l'uomo non ha potuto allargarsi per evitare l'impatto con il. L'... Bici scivola sul fango, ciclista finisce in strada: travolto e ucciso da camion nel Pavese Un ciclista è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 7 tra Laterza (Taranto) e Matera. L'uomo è stato investito mentre era in sella ...LANDRIANO CICLISTA UCCISO - Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo aver sbandato con la sua bicicletta ed essere stato travolto da un tir.