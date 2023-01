Ciclismo | che corridori ha il Team Corratec? Alla scoperta della Professional italiana invitata al Giro d’Italia 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilha ricevuto la wild card da parte degli organizzatori di RCS Sport per disputare il. Si tratta di una grande possibilità per questa squadra, che soltanto quest’anno è sbarcata tra le(la seconda categoria dopo il World Tour) e che subito si è guadagnata la possibilità di prendere parteprestigiosa Corsa Rosa. La formazione è nata nel 2022 e nella sua prima stagione di vita ha militato tra le Continental, riuscendo a vincere una tappa del Tour of Antalya con Dusan Rajovic e una frazione del Sibiu Tour con Stefano Gandin. Ora l’asticella si alzerà in maniera importante per questa realtà, che punta a mettersi in gran luce e a ritagliarsi uno spazio importante al piano superiore. Il ...

Pello Bilbao López de Armentia regala la seconda vittoria nel Tour Down Under 2023 dialla Bahrain - Victorious. Lo spagnolo trionfa sul traguardo di Campbelltown, con il tempo ...è stato ... Nella frazione di Campbelltown delude il leader della classifica generale Rohan Dennis, al comando passa Jay Vine ...