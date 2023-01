Ciclismo | Biniam Girmay verso il Tour de France 2023 | “Più probabile rispetto al Giro | ma non è esclusa la presenza in Italia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È sicuramente una delle rivelazioni del 2022.con le sue performance ha stupito il pubblico del grandeche ora lo attende in questa nuova stagione per confermarsi al top. L’eritreo sta pianificando, assieme alla sua squadra, la Intermarché-Circus-Wanty, il programma di gare da disputare. Le parole a WielerFlits di Aike Visbeek, team manager della compagine belga: “C’è sicuramente la possibilità di vederealdequest’anno. È piùal fatto che sia in gara al, anche se il percorso della garana non è male. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva in merito, anche perché dobbiamo considerare che uno come Mads Pedersen, con le sue ...