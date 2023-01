Chiesa | ' Il 2022 un anno brutto Voglio recuperare e portare la Juve dove merita'

Sport Mediaset

... contro il Monza è tornato al gol, dopo 378 giorni: Federicoora è un giocatore rinato, come ... "Per me ilè stato un anno difficile, brutto, adesso sto pensando ad allenarmi e tornare in ..."Ilè stato un anno molto brutto per me, adesso sto lavorando per tornare in forma e per dare una mano ai compagni". Così Federico, match - winner della Juventus in Coppa Italia contro il ... Juventus, Chiesa: "Il 2022 anno molto brutto, ora voglio aiutare la squadra" - Sportmediaset È ufficialmente tornato Federico Chiesa. La Juventus ha trovato più di qualche difficoltà a battere il Monza, ma nel momento del bisogno Chiesa ha tirato fuori un grandissimo gol con una super giocata ...COPPA ITALIA - Sarà Lazio-Juventus l'ultimo quarto di finale. I bianconeri stendono il Monza grazie ad un gol da favola di Chiesa, subentrato nel secondo tempo.