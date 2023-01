Chi ha pagato la campagna elettorale (flop) di Luigi Di Maio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Al di là del suo Impegno (civico), alla fine come noto l’ex ministro degli EsteriDinon è riuscito a rientrare in Parlamento. A poco, almeno da questa prospettiva, è servita la faida scatenata contro il Movimento Cinque Stelle e Giuseppe Conte, visti i risultati. Eppure più di qualcuno aveva fortemente creduto al progetto “dimaiano”. Tanto da investire pure quattrini. I nomi sono riportati, così come previsto dalla legge (approvata durante il Conte1, governo di cui lui stesso faceva parte con gli incarichi di ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e, per non farsi mancare nulla, pure di vicepresidente del Consiglio), nel registro nazionale relativo alle «erogazioni ai partiti e ai movimenti politici». Nel lungo elenco, infatti, compare pure il «Comitatodell’associazione Impegno Civico ...

Money.it

Naturalmente questo servizio ha un costo, che vain anticipo, ma è semplicemente una truffa ... Capita davvero cheha fatto investimenti in criptovalute ottenga grandi guadagni, ma questo ...La Regione Liguria fa scattare le ordinanze - ingiunzioni di pagamento nei confronti diviolò le disposizioni per l'emergenza Covid disposte dal presidente della giunta regionale, in ...aveva... Bonus 150 euro disoccupati pagato a febbraio anche senza Naspi ... Il manager pubblico D’Arpe. L’imprenditore Romeo, editore de Il Riformista. L’università privata vicina a Berlusconi. Ecco i finanziatori della lista Impegno Civico. Che dopo il flop alle urne è spari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...