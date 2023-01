Chi è Murat Ünalm?? | Demir in Terra Amara

il Resto del Carlino

...cara acrede ancora nel miracolo del Divino Pargoletto. Tutto era immerso in una dimensione in cui stupirsi diventava normale. A latere della kermesse, lo studio d'arte natalizia di Martino,...... avrà in mente un unico obiettivo: assicurare alla giustizia Demir Yaman (Ünalm) poiché lo ... Terra Amara, news: eccoha ucciso davvero Cengaver! Come già sapete, Cengaver verrà ucciso dal ... "Lavori via Murat, risultato del nostro mandato" Mai fare arrabbiare troppo l'irascibile Demir Yaman (Murat Ünalmis). Lo sa bene un capriccioso personaggio che perderà la propria casa quando Yaman andrà ...L’ex vicesindaco Luconi: "Opera finanziata durante la vecchia amministrazione per 560mila euro. Lasciato un patrimonio che sta prendendo forma" ...