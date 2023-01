Chi è Javier Rigau | l’ex marito di Gina Lollobrigida

(Di venerdì 20 gennaio 2023)è l‘exspagnolo die la loro relazione, inizialmente segreta sarebbe cominciata quando il catalano era molto giovane, forse addirittura minorenne, secondo alcune sue dichiarazioni. Scopriamo chi è l’uomo che, quando le condizioni dell’attrice si sono aggravate, è arrivato dalla Spagna per dare l’ultimo saluto all’attrice, morta il 16 gennaio 2023. Partendo dalle note biografiche, si apprende che Franciscoy Rafols, questo il suo nome completo, è nato nel 1961. Questa notizia non è accertata, alcuni giornali riportano il 1959 come anno di nascita. Nella vita privata è un imprenditore, mentre per il gossip è stato legato a. La coppia ha reso pubblica la relazione ...

Tag24

sembra invece escluso e destinato a recitare un ruolo di spettatore è l'ex marito FranciscoRigau. L'imprenditore spagnolo, che la Lollo accusò di averla ingannata sposandola senza il suo ...... a Roma, era presente anche l'ex marito dell'attrice FranciscoRigau. L'imprenditore ... Ma c'è anchegli ha fatto le ... Dove è nata Gina Lollobrigida e chi è l'ex fidanzato Javier Rigau La scomparsa dell'attrice apre la questione dei suoi beni, al centro di una battaglia legale che coinvolge il figlio e il badante tuttofare ...Pedro Pascal è l'attore che interpreta Joel nella serie TV HBO The Last of Us. C'è chi ricorda Pedro Pascal per l'agente Javier Peña in Narcos, la serie TV Netflix dedicata al narcotraffico, mentre i ...