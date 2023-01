Chelsea-Madueke | altro colpo blues | i dettagli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilchiude con unil suo mercato faraonico di gennaio, in arrivo anche l’esternodal Psv Ilchiude con unil suo mercato faraonico di gennaio, in arrivo anche l’esternodal Psv. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore potrebbe trasferirsi a Londra per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chiedete e vi sarà dato: il Chelsea di Potter piazza un altro, l'ennesimo, colpo di mercato. Dopo l'arrivo di Badiashile, Fofana, Mudryk e Joao Felix, ecco anche Noni Madueke. L'esterno inglese classe 2002 saluta così il tecnico del PSV Eindhoven. Il Chelsea non si ferma più. Il club di Londra infatti sta per chiudere l'acquisto di Noni Madueke, a titolo definitivo dal PSV Eindhoven. Dopo Badiashile, Fofana, Mudryk e Joao Felix i Blues non si fermano.