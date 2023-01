Chelsea | il mercato non è finito | pressing anche per Kessié

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildelnon si è ancora chiuso nonostante i tanti acquisti:del club londinese perSecondo quanto riportato dal Telegraph, ildelè tutt’altro chedopo gli arrivi di Joao Felix, Badiashile, Andrey Santos e Mudryk. I Blues sono infatti in cerca di un rinforzo per il centrocampo e avrebbero messo nel mirino Franck, in uscita dal Barcellona dopo appena mezza stagione passata con i blaugrana. 20-25 milioni la richiesta dei catalani. Non una cifra impossibile per i londinesi, che ci hanno abituati a spese di un certo tipo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il non si ferma più sul, e punta a rinforzare la propria squadra inserendo nella rosa anche un ulteriore centrocampista. Il nome che circola dalle parti di Stamford Bridge è quello di ... Commenta per primo Non finisce mai il del. Secondo il Telegraph , i londinesi sono pronti ad andare all'assalto di Yves Bissouma , utilizzato pochissimo dal Tottenham . Newcastle, si punta agli scontenti del Chelsea: 3 acquisti top pronti, uno interessa al Milan