Calcio News 24

Commenta per primo La panchina di Graham Potter alcontinua a traballare e spunta una nuova ipotesi per la sua successione: secondo il Daily Express , i Blues pensano anche a Zinedine Zidane ....epilogo - shock del Mondiale 2021 vinto da Max Verstappen ed era stato anche sfiorato dall'del ... dopo che il suo nome era stato associato alal momento dell'addio di Roman Abramovich e ... Chelsea, idea Zidane per la panchina Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Possibile svolta in arrivo sul fronte Kessie: l’indiscrezione delle ultime ore e tutti gli aggiornamenti di calciomercato Dopo solo sei mesi dal suo trasferimento in Liga, Franck Kessie è di nuovo al ...