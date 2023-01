Chef Cannavacciuolo quarto giudice a “Tale e quale” il 21 gennaio

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA – Tutto pronto negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per il terzo appuntamento con “Tali e Quali” Edizione 2023, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda sabato 21alle 21.25 su Rai 1 Rai Italia. Dopo le prime due serate, anche in questa puntata ci saranno in scena artisti ‘non professionisti’, scelti dalla redazione per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che presentano sul palcoscenico. Come sempre, cantando rigorosamente dal vivo. Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un’ alloAntonino? Chi saranno i due primi ...