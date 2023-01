Che cosa ha detto Nordio sulle intercettazioni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il ministro della Giustizia Carloè finito al centro delle polemiche per le sue posizioni. Aveva già fatto discutere quando, in una delle sue prime uscite pubbliche, in occasione della presentazione del...

Focus

" È un argomento a favore della sindacalizzazione il fattoqualcunoha fatto parte della co ... E voi invecene pensate Siete d'accordo con Straley Diteceli la vostra qui sotto nei ...In questa produzione scopriremole carceri come le intendiamo oggi, nel futuro potrebbero essere solamente un ricordo. Scopriamo grazie alla sinossiaspettarci. CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO ... Che cosa impedisce all'uomo di avere (tanto) pelo Ecco che cosa ha detto il presidente Malagò in Trentino Baselga di Piné (Trento) – il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ribadisce di aver: “Fatto l’impossibile per difendere Pinè.La famiglia di Benedetta Parodi è piena di sorprese: oltre alla sorella Cristina e al fratello Roberto, anche sua cognata è un volto noto.