“Che benessere!?” | il nuovo singolo de Lo Stato Sociale con Naska | testo e significato

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Meno di un mese fa i ragazzi de Lohanno annunciato il loro ritorno, con “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”: 11 date – di cui 7 già sold out – sui palchi dei club di tutta Italia, concerti unici e speciali per presentare in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico in uscita a maggio. Nell’attesa, la band torna con due brani che rappresentano le sue diverse anime: da venerdì 20 gennaio sarà disponibile in radio e in digitale il“Che?” feat., da oggi in pre-save al link https://presave.umusic.com/chebenessere, mentre è già fuori – al link https://lo.lnk.to/fottutipersempre – “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi. I due brani rappresentano il lato A e il lato B ...