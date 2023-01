Charbonnier | «Zidane? Non andrà in Inghilterra | ma in Italia dove ha un legame speciale con la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lionel, amico ed ex compagno Zinedine, ha svelato il futuro del tecnico francese. Le dichiarazioni Lionel, amico ed ex compagno Zinedine, ha parlato a RMC Sport.– «Nonin, ma inha uncon laallao si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, pensano chesia più brasiliano che francese. Ininvece non lo vedo, perché non parla inglese. Voleva la nazionale, non è un ...