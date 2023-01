Cesena | vigilessa fece causa al Comune sostenendo di non essere stata assunta perché bella | respinto il ricorso

Corriere della Sera

L'agente di polizia locale aveva presentato l'istanza in relazione al provvedimento del 26 settembre 2022, con cui la commissione istituita dal Comune di Cesena aveva affermato che rispetto alle competenze richieste per il ruolo, la candidata risultava "troppo bella". Il giudice del lavoro del Tribunale di Forlì ha respinto il ricorso che era stato presentato dalla 27enne che aveva fatto causa al Comune di Cesena sostenendo di non essere stata assunta poiché "troppo bella". La ricorrente aveva richiesto di vedere trasformato d'ufficio il proprio contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Il giudice ha bocciato la richiesta di reintegro al lavoro.