Il Faro online

: approvate le linee guida al PUA Un atto di importanza storica per il Comune di. Lacomunale del Sindaco Elena Gubetti ha infatti approvato la Delibera relativa le linee guida per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreative. ...Un atto di importanza storica per il Comune di. Lacomunale del Sindaco Elena Gubetti ha infatti approvato la Delibera relativa le linee guida per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico " ricreative. ... Cerveteri, la Giunta approva le linee guida del Pua Il Sindaco: “Atto di importanza storica che prosegue l’iter già avviato” Un atto di importanza storica per il Comune di Cerveteri. La Giunta comunale del Sindaco Elena Gubetti ha infatti approvato la ...Un atto di importanza storica per il Comune di Cerveteri. La Giunta comunale del Sindaco Elena Gubetti ha infatti approvato la Delibera relativa le linee guida per l’utilizzazione delle aree demaniali ...