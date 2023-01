C’È POSTA PER TE | MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE MASSIMO RANIERI E STEFANO DE MARTINO

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nuove storie e nuove grandi emozioni sabato 21 gennaio in prima serata su Canale 5 nel terzo appuntamento conDee il people show campione d’ascolti “C’èper Te”. Due sorprese vedono la partecipazione di, icona dello spettacolo con 50 anni di carriera e successi, eDe, sempre più lanciato come conduttore su Rai2. Una nuova puntata di “C’èPer Te” ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare.