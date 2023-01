Cdp | Mcc e Banca Finint | programma Basket Bond Italia | nel 2022 raccolti 100 mln per 22 Pmi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ammonta a circa 100 milioni la raccolta complessiva di mininelper favorire i progetti di crescita delle 22 impresene che hanno aderito al. E’ questo il bilanciodel progetto presentato lo scorso settembre, nella sede di Borsana, daEuropea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc),, Confindustria Veneto Est ed Elite-Gruppo Euronext, con l’obiettivo di sostenere attraverso strumenti di finanza alternativa l’accesso al mercato dei capitali e i piani di investimento e di sviluppo delle aziende di minori dimensioni, rafforzandone la competitività in ...

