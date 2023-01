CDM | Tiro a volo | l’azzurra Stanco in vetta alla classifica Trap a Rabat

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si procede con la quarta serie di qualificazione della gara individuale didella Coppa del Mondo ISSF di. A soli 25 piattelli dal termine, l’Italia con Silvana, oggi è si è lasciata scappare un solo piattello e con il parziale di 49/50 si è portata al totale di 93/100., si è messaguida dellafemminile. Come lei solo la statunitense Rachel Leighanne Tozier. Buon piazzamento anche per Jessica Rossi che domani si presenterà in pedana per l’ultima serie con la settima posizione ed il totale di 89/100. Con 88 Giulia Grassia (Esercito) di Modena è attualmente undicesima. Al maschile sono lo statunitense Derrick Scott Men ed il portoghese Amelim Filipe Rodrigues ad essere in testa con 98 punti, seguiti con 97 dal ceco David Kostelecky e con 96 da Daniele Resca. Per quanto ...

