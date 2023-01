Causa a Hillary Clinton | Trump condannato a pagare un milione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un giudice federale degli Stati Uniti hal'ex presidente Donalde il suo avvocato a quasi undi dollari di multa per aver intentato una"inutile" contro, accusata per il 'Russiagate' di tentati brogli alle presidenziali del 2016. Il giudice John Middlebrooks ha stabilito che il miliardario repubblicano, che punta a tornare alla Casa Bianca nel 2024, si è reso responsabile di un "ricorso abusivo ai tribunali" intentando un'azione legale al fine di "portare avanti disonestamente una narrativa politica". La richiesta, che il giudice Middlebrooks aveva rigettato l'anno scorso, sosteneva chee altri avessero cercato di persuadere l'opinione pubblica che la campagna elettorale di Donald ...

Agenzia askanews

