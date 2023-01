Catturato Toadzilla | il rospo gigante

La Stampa

, rospo gigante scoperto in Australia Soprannominato "", il rospo delle canne è ... nello stato del Queensland, l'animale è statoe posto in una scatola. L'esemplare è ...Lui è "", così come è stato soprannominato con un gioco di parole fra "toad" (rospo) e "godzilla" (il celebre mostro del cinema), ed è un rospo delle cannein una foresta pluviale ... In Australia catturato Toadzilla, rospo record che pesa 2,7 chilogrammi Ha battuto il Guinnes World Record come rospo più grande del mondo per il suo peso: 2,7 kg, ma purtroppo Toadzilla è stato soppressa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...