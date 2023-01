Castellammare | non paga parcheggiatore | preso a sprangate

Corriere del Mezzogiorno

Accade a, lo scorso settembre. Ora la svolta: per l'episodio sono state arrestate ... I due hanno agito in concorso con una terza personaancora identificata .... con la polizia didi Stabia che ha arrestato due persone. Per loro le accuse sono di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, in concorso con una terza personaancora ... Castellammare di Stabia, non paga «caffè» a parcheggiatore abusivo, aggredito a sprangate: due arresti A Pozzano, lo scorso settembre, la brutale aggressione ai danni di un ragazzo napoletano. La vittima si era recata nella nota località balneare per un ultimo tuffo in mare. Parcheggiata la ...Nella mattina odierna personale del Commissariato di P.S. Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della ...