Castellammare di Stabia | giovane picchiato con una mazza di ferro | si era rifiutato di pagare ' il caffè' ai parcheggiatori

StabiaChannel.it

Due persone sono state arrestate adi( Napoli ) con le accuse di tentata estorsione e di lesioni personali aggravate. Si tratterebbe di due parcheggiatori abusivi , che avrebbero aggredito un motociclista che si ...Lo storico è tremendo: la vittima aveva parcheggiato la moto nei pressi di una spiaggia libera didi. Poi però il parcheggiatore abusivo gli aveva chiesto 'un caffè' ma lui si ... Castellammare - Maltempo in città, distrutta la vetrina di un ristoratore Il ragazzo, però, il pizzo sulla sosta proprio non lo vuole pagare. Arrivato in motocicletta da Napoli a Castellammare di Stabia per passare qualche ora in una spiaggia tira diritto. Così il tono del ...Due persone sono state arrestate a Castellammare di Stabia (Napoli) con le accuse di tentata estorsione e di lesioni personali aggravate. Si tratterebbe di due parcheggiatori abusivi, ...