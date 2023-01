Cassandro al Lecce

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di TOMMASO . Due stagioni e mezza a Cittadella, 60 presenze e una rete (l’anno scorso contro il Brescia) per il duttile terzino classe 2000 nato a Dolo. A Tommaso un grazie per la professionalità e l’impegno dimostrato con la nostra maglia, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera in Serie A con i giallorossi. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

È arrivato, dal Cittadella. Un calciatore che è più di un vice Gendrey. Infatti può ... La classifica dele gli indicatori di cui Corvino ha sempre parlato inducono la società e i due ...Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE TOMMASOal(dal Cittadella) Rinforzo in difesa per il, ... Lecce, arrivano Kljun e Cassandro. In uscita due calciatori “Presentiamo un calciatore che integra il reparto difensivo, nello specifico la fascia destra visto che con il passaggio di Baschirotto al centro, lì eravamo un po’ monchi. Abbiamo pensato a Cassandro ...Tommaso Cassandro si presenta in conferenza: "Qui per lavorare e sfruttare ogni opportunità a disposizione, di Lecce apprezzo i tifosi" ...