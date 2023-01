Caso Saguto | le motivazioni della condanna in appello | “Usò in modo distorto il suo potere per assicurarsi un tenore di vita elevato”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sono state depositate lesentenza d’del processo nei confronti dell’ex giudice Silvana, per anni a caposezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e del suo “cerchio magico”.è imputata di corruzione, concussione e abuso d’ufficio per aver gestito inclientelare e illegale i beni sequestrati e confiscati alla mafia, nominando come amministratori giudiziari solo i suoi “fedelissimi” in cambio di soldi, favori e regali. Il dispositivosentenza era stato pronunciato il 20 luglio 2022:è statata a otto anni, dieci mesi e quindici giorni di carcere, quattro mesi in più di quanto le era stato inflitto in primo grado, mentre l’avvocato ...

I giudici di secondo grado aumentarono di quattro mesi la condanna per Silvana. In primo grado era stata condannata a 8 anni e 6 mesi, mentre in appello sono diventati 8 anni, 10 mesi e ...Secondo i giudici di appello il sistema del 'cerchio magico' di Silvanasarebbe 'andato in crisi' dopo che alcune trasmissioni televisive avevano sollevato ildella gestione dei beni ... Caso Saguto, i giudici: "Uso distorto del potere per garantirsi tenore di vita alto" Ascolta l'articolo Sono state depositate presso la cancelleria della Corte d’appello di Caltanissetta, come apprende l’Adnkronos, le motivazioni della sentenza di appello del processo nei confronti ...Silvana Saguto, la ex potente Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, a capo di un ‘cerchio magico’ con cui avrebbe gestito i beni sequestrati, avrebbe avuto un “uso d ...