Caso riaperto | maxi-penalizzazione | per la Juve è quasi finita

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lantus trema. Ogni giorno di più. Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ha infatti chiesto 9 punti diper lantus nell'udienza davanti alla Corte d'appello federale per l'istanza di revocazione contro l'assoluzione di nove club, tra cui la stessa, nel procedimento sulle plusvalenze dello scorso maggio. E ancora, il procuratore federale Chinè ha inoltre chiesto l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per l'ex dirigente, ora al Tottenham, Fabio Paratici, 16 mesi per l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli, 12 mesi per Pavel Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per il ds dellantus Federico Cherubini. Nei confronti del club bianconero, la volontà della procura guidata da Chinè è quella di rendere l'eventuale sanzione ...

Sky Sport

Le ultime di La vita del boss Bernardo Provenzano e la morte dell'urologo Attilio Manca legate a doppio filo:di Roberto Galullo Iva, bonus, prima casa e 110%: cosa chiedono gli ...AGI - Il boom di casi Covid in Cina, che hadopo anni di continui lockdown, non sta influendo sull'andamento dell'epidemia in Italia, ...dell'epidemia nell'ultimo periodo - scriveva non a... Processo plusvalenze: Procura Figc chiederà riapertura e sanzioni 13:55 - Come riporta Sky Sport, Chiné ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 ...13:35 Ecco la richiesta: nove punti di penalizzazione alla Juventus! 13:30 Sarebbe durissima la requisitoria di Chinè in corso in questi minuti. Secondo quanto riferisce Sportitalia a ...