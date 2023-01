Caso Plusvalenze | stangata Juventus | tolti 15 punti in Serie A

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La stangata della Corte Federale d'Appello nell'ambito delha colpito la Juventus tutta e anche il suo ad Maurizio Arrivabene . All'ex Ferrari è stata comminata una sanzione di due anni , la più alta, esclusi i 30 mesi per Paratici, alla pari ...... nelsi scegliesse questa formula, ma soprattutto vorrebbe monetizzare più di 20 milioni di euro. La necessità impellente di mettere a bilancioentro il 30 giugno e la scadenza del ... Plusvalenze: stangata sulla Juve, 15 punti di penalizzazione Indagine Plusvalenze Juventus: il procuratore Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nel campionato corrente. La Corte Federale di Appello ...La Corte Federale ha deciso di riaprire il caso plusvalenze e ci va pesante con i bianconeri: -15 in .... Juventus penalizzata dopo il caso plusvalenze . Le condanne ad Agnelli e Paratici . Il comunic ...