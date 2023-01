Caso plusvalenze | la richiesta della Procura | quanti punti rischia la Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’ andata in scena l’udienzaCorte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del filone: iltore federale Chiné ha chiesto una sanzione di 9di penalizzazione per lantus sul campionato in corso. Il pocuratore ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Confermate le richieste di inibizione per i dirigenti degli altri club: chiesti 12 mesi per Massimo Ferrero e 8 mesi e 20 giorni a Ienca per la Sampdoria; 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell’Empoli; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi e 10 mesi e 15 giorni per Zarbano del Genoa. Per gli altri club coinvolti è stata chiesta solo un’ammenda: chiesti 195mila euro di ammenda per la Sampdoria; 42mila ...