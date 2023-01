Caso plusvalenze | la Figc riapre il procedimento | sanzioni solo per la Juventus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo, presentata dalla procura, e ha così riaperto unsportivo a carico dellaper la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club. Fuori dal processo tutte le altre squadre Nel corso del processo si è registrato un duro confronto, di fronte alla Corte federale, sull’uso delletra il procuratore della, Giuseppe Chinè, e la difesa della Juve. Il capo della procura federale ha sottolineato che secondo la sua accusa quelle contestate servivano a coprire le perdite; i difensori del club bianconero hanno ribattuto che lein oggetto, per 60 milioni, rappresentanoil ...

Il sito di Calcio e Finanza ha riportato le intercettazioni telefoniche che si trovano tra le pieghe delle 73 pagine delle memorie difensive della Juventus riguardanti il. Si parla di alcune operazione di mercato mai andate in porto, sia in entrata che in uscita: ad esempio, il direttore sportivo Cherubini , conversando con Paratici , ha discusso di ...... relativa alla riapertura delche vede coinvolta la Juventus e altri otto club (oltre al Delfino, anche Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli e il vecchio Novara). ... LIVE TJ - Caso plusvalenze, il verdetto dovrebbe arrivare a breve. La Juventus: "Nulla dimostra... UFFICIALE – Arrivata la tanto attesa sentenza sul processo plusvalenze con protagonista la Juventus. Di seguito quanto deciso. La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo ...Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della Figc (chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze) e ...