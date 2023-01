Caso plusvalenze Juve | le reazioni dei tifosi | «Il calcio italiano è morto»

La Gazzetta dello Sport

21.45 Juve stangata: 15 punti penalizzazione Sentenza durissima della Corte d'Appello Figc contro la Juventus per il: oltre accogliere l'istanza per revocazione del processo, inflitti al club 15 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato in corso, che va ben oltre la richiesta ..., l'inchiesta che inguaia la Juve Plusvalenze: stangata sulla Juve, 15 punti di penalizzazione La Corte d’Appello della Federcalcio, infatti, non solo ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura ... anche qui andando in alcuni casi oltre le richieste ...In parole povere per la società bianconera in merito al caso plusvalenze non ci sarebbero effettive novità senza cui, come sottolineano sempre gli avvocati della Vecchia Signora, "nessuno può essere ...