Caso Plusvalenze | 9 punti di penalizzazione per la Juventus e 16 mesi di squalifica per Agnelli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 9di: una tegola sulla testa dei tifosi bianconeri; la prima materializzazione di tutti i loro incubi ormai più attenti agli aspetti giudiziari della società che al calcio giocato. Il procuratore della Figc, Giuseppe Chine’, ha chiesto 9diper lanell’ambito della valutazione della riapertura del processo sportivo per le, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. E c’è ancora il/caos Ronaldo. Naturalmente insieme alla squadra, sono stati colpiti molti dei dirigenti dellaFC di massimo livello; sempre Chine’ ha chiesto: 16di inibizione per, 20 e 10 giorni per Paratici; 10per ...

Continua Come nasce ilIl profilo penale: l'Inchiesta Prisma Perquisizioni agli uffici e giocatori in Procura La chiusura dell'inchiesta sportiva: i deferimenti Il giudizio sportivo: ...Chi sono i dirigenti della Juve che all'epoca dei fatti hanno avuto un ruolo strategico (o di responsabilità) nelle operazioni contestate nelIl Procuratore federale Giuseppe Chiné ha chiesto inibizioni temporanee per Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Maurizio Arrivane e Federico Cherubini. ... Caso plusvalenze: la Procura chiede 9 punti di penalizzazione per la Juve - Sportmediaset Nati nell'estate 2021 dalle verifiche dell'organo di vigilanza e diventati di dominio pubblico con le perquisizioni del novembre successivo, gli approfondimenti sui conti del club bianconero hanno mes ...I bianconeri scivolerebbero a 28 punti, con una strada molto più in salita per centrare il traguardo delle coppe europee ...