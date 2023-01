(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ladella federcalcio ha deferito Alfredo, ex presidente dell’Aia, per il, il capo dellaarbitrale arrestato per un traffico internazionale di droga. L’ufficio guidato da Giuseppe Chinè ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dache si era dimesso dalla presidenza dell’Aia lo scorso 18 dicembre. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Caso D'Onofrio, la Procura FIGC deferisce Trentalange