Caso D’Onofrio | la procura della Federcalcio deferisce l’ex capo degli arbitri Alfredo Trentalange

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laha deferitopresidente dell’Associazione nazionale(Aia), in relazione alla vicenda di Rosarioarbitrale arrestato per traffico internazionale di droga. L’ufficio guidato da Giuseppe Chinè ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da, che si era dimesso dalla presidenza dell’Aia lo scorso 18 dicembre. La Fgc in una nota ha esplicitato le motivazioni alla base del deferimento., secondo iltore, ha innanzitutto omesso «di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più ...