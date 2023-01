Caso D’Onofrio | ex presidente Aia Trentalange deferito dalla Procura Figc

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’exdell’Aia, Alfredo, è stato, che non ha accettato la richiesta di patteggiamento avanzata dall’ex fischietto e numero uno dell’associazione degli arbitri, coinvolto nele dimessosi il 18 dicembre scorso. L’ufficio guidato daltore Chiné ha respinto la proposta di patteggiamento nell’ambito dell’ipotesi di reati di tipo sportivo nel filone d’inchiesta sull’ex capo dellaarbitralearrestato per traffico internazionale di droga. Il deferimento arriva in seguito alle seguenti incolpazioni: a) ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di ...