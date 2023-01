(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA - La Procura della Federcalcio haAlfredo, ex presidente dell'Aia, per ilD', il capo della procura arbitrale arrestato per un traffico internazionale di droga. ...

ROMA - La Procura della Federcalcio ha deferito Alfredo Trentalange , ex presidente dell'Aia, per ilD', il capo della procura arbitrale arrestato per un traffico internazionale di droga. Ecco i capi ...Infine Trentalange, nel corso del Consiglio Federale del 15 novembre 2022, nel quale si discuteva il'D'', "ha reso dichiarazioni non veridiche, in ordine alla avvenuta acquisizione di un ... Caso D'Onofrio, deferito Trentalange: sono addirittura 7 i capi di accusa nel quale si discuteva il caso 'D’Onofrio', reso dichiarazioni non veridiche, in ordine alla avvenuta acquisizione di un curriculum di Rosario D’Onofrio prima della sua nomina a Procuratore AIA, ai ...Questa la decisione del procuratore federale, esaminati gli esiti dell'indagine ROMA (ITALPRESS) - Il Procuratore Federale della Figc, esaminati ...