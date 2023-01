Caso D’Onofrio | deferito l’ex presidente dell’AIA Alfredo Trentalange

Sport Fanpage

, è arrivato il deferimento per Alfredo Trentalange, ex presidente dell'AIA da poco dimessosi dal suo incarico Alfredo Trentalange è stato deferito dalla FIGC per il. I ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": ... Caso D'Onofrio, Trentalange deferito da Procura FIGC: Omessi ...