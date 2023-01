Caso D’Onofrio | deferimento per l’ex presidente AIA Trentalange | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023), è arrivato ilper Alfredo, exdell’AIA da poco dimessosi dal suo incarico Alfredoè stato deferito dalla FIGC per il. I motivi spiegati nel comunicato che segue. IL COMUNICATO – La FIGC comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli esiti dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento disciplinare instaurato in seguito alla nota vicenda ‘’, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Alfredo, all’epoca dei fattidell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), per le seguenti incolpazioni: a) ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali ...